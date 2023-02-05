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Константин Соловьев признался, что хотел свести счеты с жизнью из-за измены девушки

Общество
Константин Соловьев признался, что хотел свести счеты с жизнью из-за измены девушки

Актер Константин Соловьев сделал неожиданное заявление. Он признался, что хотел свести счеты с жизнью из-за измены экс-избранницы.

Инцидент произошел на четвертом курсе университета. На тот момент он встречался с девушкой, которая уехала в Испанию и нашла там себе другого парня. Соловьев узнал об этом, когда приехал к ней на Майорку.

Остро отреагировав на произошедшее, артист захотел покончить жизнь самоубийством. Однако в последний момент передумал, представив в голове картину: что будет после его гибели.

«Полиция приедет… Это будет все некрасиво», — отметил Соловьев в эфире передачи «Однажды…» на НТВ.

Сейчас он успешный актер. Благодаря образам брутальных мачо артист покорил немало зрительских сердец.
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