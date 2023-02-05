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Посетительница ресторана в Екатеринбурге обнаружила жемчужину в клешне краба

Общество
Посетительница ресторана в Екатеринбурге обнаружила жемчужину в клешне краба

Краба с жемчужиной в клешне подали в екатеринбургском ресторане. О редком случае пресс-служба заведения рассказала на своей странице в соцсети.

По данным ресторана, в воскресенье посетительница заказала несколько крабов. У одного из них в клешнях оказалась жемчужина. Необычное украшение розового оттенка женщина оставила себе.

Шеф-повар заведения Михаил Аракелов признался, что в его практике таких случаев еще не было. Он пошутил, что, покупая крабов в ресторане, гости «инвестируют в свое будущее».
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