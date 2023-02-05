Резников: Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

При этом Резников не назвал конкретные сроки предоставления израильской стороной обещанной технологии. В ходе встречи с послами стран ЕС, глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим не поставит Киеву вооружение по оперативным соображениям. При этом израильская сторона на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь украинской стороне.