Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Резников: Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

Армия
Резников: Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

Власти Израиля обещали передать Киеву технологию оповещения о ракетах и беспилотниках. Информацию об этом подтвердил глава минобороны Украины Алексей Резников.

Ранее о договоренностях с израильской стороной рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«Это правда. Израиль нам обещал эту технологию», – цитирует главу военного ведомства агентство «Укринформ».

При этом Резников не назвал конкретные сроки предоставления израильской стороной обещанной технологии. В ходе встречи с послами стран ЕС, глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим не поставит Киеву вооружение по оперативным соображениям. При этом израильская сторона на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь украинской стороне.
зона СВО спецоперация вс рф израиль Украина технология оповещения военная помощь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду