Резников: Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

Власти Израиля обещали передать Киеву технологию оповещения о ракетах и беспилотниках. Информацию об этом подтвердил глава минобороны Украины Алексей Резников.
Ранее о договоренностях с израильской стороной рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
«Это правда. Израиль нам обещал эту технологию», – цитирует главу военного ведомства агентство «Укринформ».
При этом Резников не назвал конкретные сроки предоставления израильской стороной обещанной технологии. В ходе встречи с послами стран ЕС, глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим не поставит Киеву вооружение по оперативным соображениям. При этом израильская сторона на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь украинской стороне.