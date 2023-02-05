США поставят четыре новые военные базы на Филиппинах

Манила, 5 февраля. США готовятся разместить четыре новых военных объекта на Филиппинах. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Ожидается, что переговоры по поводу развертывания инфраструктуры Пентагона, которые ведутся между Вашингтоном и Манилой, завершатся в ближайшее время. После подписания соглашения американские войска получат новые объекты на четырех филиппинских базах.
Два из них разместятся на острове Лусон, в северной части страны. Ожидается, что они будут использованы в ходе вероятного конфликта между Вашингтоном и Пекином и «предоставят американским силам стратегическую позицию, с которой они смогут проводить операции в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море», отмечают журналисты The Washington Post.
Отношения между Манилой и Вашингтоном укрепились после прихода к власти президента Фердинанда Маркоса — младшего. Предыдущий лидер Филиппин Родриго Дутерте неоднократно критиковал политику США в регионе и выступал за более тесное сотрудничество с Пекином.
Администрация Джо Байдена в последнее время ускорила наращивание военной мощи в Тихом океане. На прошлой неделе Министерство обороны США открыло новую базу на Гуаме. В конце года Пентагон заключил контракты на начало работ по строительству радиолокационной установки на Палау.
Также Белый дом активно продвигает военные союзы AUKUS и QUAD, которые направлены на сдерживание Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. Все это происходит на фоне заявлений американских военных чиновников о подготовке к войне с Китаем, которая начнется в 2025 году.