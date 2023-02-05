США поставят четыре новые военные базы на Филиппинах

Два из них разместятся на острове Лусон, в северной части страны. Ожидается, что они будут использованы в ходе вероятного конфликта между Вашингтоном и Пекином и «предоставят американским силам стратегическую позицию, с которой они смогут проводить операции в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море», отмечают журналисты The Washington Post.