В Молдавии допустили обострение кризиса на фоне отказа от российского газа

Намерение Кишинева отказаться от российского газа может спровоцировать обострение социально-экономического кризиса в стране, передает Sputnik мнение бывшего премьер-министра Молдавии Василия Тарлева.
Он напомнил, что молдавские власти намерены развивать газовое сотрудничество с Ираном и Азербайджаном. Однако это бессмысленная идея, потому что стоимость ресурса, учитывая его доставку, будет более высокой, чем российского сырья.
Газ из России в любом случае остается наиболее выгодным, и исторические отношения России и Молдавии позволяют реализовывать поставки по хорошей цене, а покупать ресурс по 1800 долларов за кубометрв — это «бред», подытожил экс-премьер.