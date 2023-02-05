Одноклассник победившей на «Миссис Вселенной» россиянки рассказал о ее скромности

Победительницей международного конкурса красоты «Миссис Вселенная» впервые за всю его историю стала жительница Удмуртии Елена Максимова. О том, какой была самая обаятельная женщина планеты в юности, рассказал ее одноклассник Игорь Максимов.
По его словам, будущая гордость России в школьные годы была очень скромной, поэтому победа Максимовой на конкурсе красоты удивила людей из ее окружения.
«В школе, честно признаться, я особо ею не интересовался, потому что она была очень тихая, как серая мышка, но в позитивном смысле. Насколько я знаю, танцами, вокалом или модельным бизнесом она точно не занималась. Просто мы с ней из такого поселка, что у нас в принципе таких кружков не было — провинция», — объяснил он kp.ru.
Максимов добавил, что его однофамилица училась хорошо, однако отличницей не была. По его словам, в их школе хорошистами были в основном мальчики, в то время как девочки у них просто списывали.
Собеседник издания также рассказал, как Максимова познакомилась с будущем мужем Ильей. Он отметил, что они учились в параллельных классах и тщательно скрывали свой роман от сверстников.
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