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Психолог Зберовский объяснил причины появления чайлдфи

Общество
Психолог Зберовский объяснил причины появления чайлдфи

В мире множество людей, которые придерживаются той или иной идеологии. Кто-то считает смыслом жизни завести большую семью, некоторые ставят карьеру на первое место и не видят себя в роли родителя. Психолог, доктор наук, профессор, писатель Андрей Зберовский рассказал корреспонденту ФАН о том, по какой причине люди становятся чайлдфри.

Эксперт рассказал, что существует несколько причин почему люди не хотят заводить детей.

1. Психологическая травма

Многие люди не хотят заводить детей, потому в детстве получили психологические травмы. Например, родители причитали ребенка в том, что им живется плохо из-за его рождения, не хвалили, не поощряли и не обеспечили комфортное восприятие детства.

2. Карьера на первом месте

Некоторые не видят себя в роли родителя только потому что у этого человека есть другие предпочтения по жизни. Например, построить карьеру, развиваться в какой-то деятельности, где-то реализоваться или путешествовать. Чаще всего, люди считают, что дети лишь будут мешать их планам.

Психолог Зберовский объяснил причины появления чайлдфи

3. Фактор низкого развития половых гормонов

Иногда нежелание иметь детей возникает не из-за психологических, а физических проблем.

«Допустим у девушки проблема с месячными, то есть у нее не сформированы те гормоны, которые отвечают за материнское поведение. У мужчины, также, допустим, либо низкий тестостерон, либо у него бесплодие или низкие показатели по спермограмме и у него чайлдфри просто потому, что в нем не срабатывают те биологические факторы, которые, собственно, обеспечивают наш интерес к противоположному полу, там по их детям», — отметил Зберовский.

4. Детство до поздних лет

В основном мужчины боятся ответственности и считают, что не способны воспитать ребенка, так как считают себя еще неопытными в этом деле. Например, человеку больше 25 лет, и он не готов к созданию семьи, потому что чувствует себя молодым.

В заключении психолог отметил, что люди, придерживающиеся позиции чайлдфри, рано или поздно меняют свое мнение.

«Могу сказать, что за 30 лет моей работы я видел сотни людей, которые раньше все позиционировали, как чайлдфри, причем пеной у рта доказывали, что они никогда не будут иметь детей. Прошло 5-10 лет, и вот они приходят ко мне с женами, мужьями, детьми и говорят, что они погорячились. Поэтому большая часть тех, кто позиционирует себя чайлдфри в конце концов обзаводятся детьми», — подытожил эксперт.

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