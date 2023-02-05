Психолог Зберовский объяснил причины появления чайлдфи

Некоторые не видят себя в роли родителя только потому что у этого человека есть другие предпочтения по жизни. Например, построить карьеру, развиваться в какой-то деятельности, где-то реализоваться или путешествовать. Чаще всего, люди считают, что дети лишь будут мешать их планам.