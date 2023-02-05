Психолог Зберовский объяснил причины появления чайлдфи

В мире множество людей, которые придерживаются той или иной идеологии. Кто-то считает смыслом жизни завести большую семью, некоторые ставят карьеру на первое место и не видят себя в роли родителя. Психолог, доктор наук, профессор, писатель Андрей Зберовский рассказал корреспонденту ФАН о том, по какой причине люди становятся чайлдфри.
Эксперт рассказал, что существует несколько причин почему люди не хотят заводить детей.
1. Психологическая травма
Многие люди не хотят заводить детей, потому в детстве получили психологические травмы. Например, родители причитали ребенка в том, что им живется плохо из-за его рождения, не хвалили, не поощряли и не обеспечили комфортное восприятие детства.
2. Карьера на первом месте
Некоторые не видят себя в роли родителя только потому что у этого человека есть другие предпочтения по жизни. Например, построить карьеру, развиваться в какой-то деятельности, где-то реализоваться или путешествовать. Чаще всего, люди считают, что дети лишь будут мешать их планам.
3. Фактор низкого развития половых гормонов
Иногда нежелание иметь детей возникает не из-за психологических, а физических проблем.
«Допустим у девушки проблема с месячными, то есть у нее не сформированы те гормоны, которые отвечают за материнское поведение. У мужчины, также, допустим, либо низкий тестостерон, либо у него бесплодие или низкие показатели по спермограмме и у него чайлдфри просто потому, что в нем не срабатывают те биологические факторы, которые, собственно, обеспечивают наш интерес к противоположному полу, там по их детям», — отметил Зберовский.
4. Детство до поздних лет
В основном мужчины боятся ответственности и считают, что не способны воспитать ребенка, так как считают себя еще неопытными в этом деле. Например, человеку больше 25 лет, и он не готов к созданию семьи, потому что чувствует себя молодым.
В заключении психолог отметил, что люди, придерживающиеся позиции чайлдфри, рано или поздно меняют свое мнение.
«Могу сказать, что за 30 лет моей работы я видел сотни людей, которые раньше все позиционировали, как чайлдфри, причем пеной у рта доказывали, что они никогда не будут иметь детей. Прошло 5-10 лет, и вот они приходят ко мне с женами, мужьями, детьми и говорят, что они погорячились. Поэтому большая часть тех, кто позиционирует себя чайлдфри в конце концов обзаводятся детьми», — подытожил эксперт.
Ранее что психолог Ивашина рассказала, как воспитывать ребенка без наказания.