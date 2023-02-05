События на Украине к 21:00 5 февраля: Киев готовит провокацию в Краматорске, ВСУ минируют дома в Угледаре

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Запорожской области планируется создание центров для детей до 18 лет с инвалидностью, учреждений по работе с трудными подростками, а также детского приюта. При этом материальная и техническая поддержка будет оказана и прочим детским социальным заведениям региона.