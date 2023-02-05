События на Украине к 21:00 5 февраля: Киев готовит провокацию в Краматорске, ВСУ минируют дома в Угледаре

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 5 февраля.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России сообщило, что в течение предыдущих суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР) пресечена деятельность 6 диверсионно-разведывательных групп. В Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожен склад боеприпасов противника. Совокупные потери украинских войск составили порядка 285 военнослужащих и большое количество техники — в том числе 2 танка, 2 боевые машины пехоты (БМП), 6 боевых бронемашин, 4 автомобиля, а также 3 гаубицы.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих, 3 БМП, 4 автомобиля и 2 гаубицы.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация».
Ракетными войсками и артиллерией поражены 111 подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и Херсонской области. Сбито 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и HIMARS в ДНР и Запорожской области.
Координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине выступил со срочным заявлением, предупредив, что Киев готовит масштабную провокацию в Краматорске. В городе планируется взорвать здания наркологического и онкологического диспансеров, а также городской больницы, чтобы обвинить РФ в «ударе» по гражданским объектам. Отмечается, что СБУ уже доставила в Краматорск журналистов западных СМИ для фиксации последствий провокации.
Запорожская область
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Запорожской области планируется создание центров для детей до 18 лет с инвалидностью, учреждений по работе с трудными подростками, а также детского приюта. При этом материальная и техническая поддержка будет оказана и прочим детским социальным заведениям региона.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, Минеральному, Ясиноватой, Макеевке, Горловке, Волновахе. В результате обстрелов в Донецке погибли 2 человека, еще один получил ранения. Также сообщается о 2 пострадавших в Волновахе. Зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.
Киев перебрасывает подкрепления под Угледар, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». При этом инженерно-саперные подразделения 72-й бригады ВСУ минируют жилые кварталы на случай прорыва обороны.
Продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Красная Гора к северу от Бахмута. По словам военкора Александра Симонова, сообщения СМИ о якобы освобождении поселка преждевременны, однако отряды ЧВК «Вагнер» продолжают наступление, ВСУ несут крупные потери.
ЛНР
ВСУ в течение дня обстреляли Кременную, применив артиллерийские орудия калибра 155 мм. Всего было выпущено 4 снаряда. В результате атаки получили ранения 7 мирных жителей, повреждены 9 жилых домов.
Украина
В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света, чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования, сообщил энергохолдинг ДТЭК.
Тем временем после аварии, случившейся накануне, порядка 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город направлены дополнительные мощные генераторы. В «Укрэнерго» заявили, что ситуация с электричеством должна значительно улучшиться к концу следующей рабочей недели.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Он рассказал, что не вел разговоров относительно ухода с поста, однако готов к любому развитию событий. По словам Резникова, он покинет должность, если такое решение примет президент Владимир Зеленский.
Резников также объявил о запуске аудита всех систем закупок в украинском минобороны, по всем процедурам февраля он должен завершиться к концу следующей недели. По итогам аудита будут приняты «соответствующие решения», добавил министр.
Подразделения зенитных ракетных войск ВСУ отправились за границу, чтобы принять участие в учениях с европейской системой противовоздушной обороны. По словам командующего воздушных сил страны Николая Олещука, военнослужащие вернутся с тренировок «с самими комплексами SAMP/T — Mamba».
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале СВО выступавший в качестве посредника между РФ и Украиной, сообщил, что за время переговоров стороны подготовили 17 проектов соглашения, однако в итоге диалог прервал Запад. По словам политика, конфликт на Украине начался из-за намерений Киева вступить в НАТО.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не собирались и не собираются отправлять войска на Украину для участия в боевых действиях. При этом он отметил, что помогать Киеву «нужно всеми возможными способами».