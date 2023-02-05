Форвард «Наполи» Осимхен попал мячом в голову болельщице на разминке перед игрой со «Специей»

Нигерийский нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен попал мячом в голову в голову болельщице «Специи» перед игрой 21-го тура чемпионата Италии. Футболист сразу же подошел к девушке с извинениями.
Активные болельщики «Специи» восторженно встретили поступок 24-летнего нападающего «Наполи». Стоит отметить, что фанатка приняла извинения, а другие люди на стадионе не упустили возможности сделать совместную фотографию с Осимхеном. Нигериец в итоге забил два мяча в ворота «Специи», а его команда одержала итоговую победу со счетом 3:0.
Команда Лучано Спаллетти продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии. «Наполи» по итогам 21-го тура Серии А набрал 56 очков и уже опережает идущий на втором месте «Интер» на 16 баллов.