Форвард «Наполи» Осимхен попал мячом в голову болельщице на разминке перед игрой со «Специей»

Активные болельщики «Специи» восторженно встретили поступок 24-летнего нападающего «Наполи». Стоит отметить, что фанатка приняла извинения, а другие люди на стадионе не упустили возможности сделать совместную фотографию с Осимхеном. Нигериец в итоге забил два мяча в ворота «Специи», а его команда одержала итоговую победу со счетом 3:0.