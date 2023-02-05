Мари Краймбрери появилась на «Золотом Граммофоне» в черном эпатажном костюме

Певица Мари Краймбрери вышла на сцену «Ледового дворца», где 5 февраля проходит «Золотой Граммофон». Исполнительница привлекла внимание публики черным костюмом с открытыми частями тела.
Краймбрери спела перед зрителями в Санкт-Петербурге. После мероприятия артистка вышла на красную дорожку, где позировала перед камерами в смелом наряде.
Корреспонденты Федерального агентства новостей запечатлели 30-летнюю певицу в эпатажном костюме. Для выступления на «Золотом Граммофоне» звезда выбрала черный лаковый наряд со ремнями, множеством разрезов и шнурков.
«Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцене «Ледового дворца» для зрителей спели Григорий Лепс, Anna Asti, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.