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Мари Краймбрери появилась на «Золотом Граммофоне» в черном эпатажном костюме

Общество
Мари Краймбрери появилась на «Золотом Граммофоне» в черном эпатажном костюме

Певица Мари Краймбрери вышла на сцену «Ледового дворца», где 5 февраля проходит «Золотой Граммофон». Исполнительница привлекла внимание публики черным костюмом с открытыми частями тела.

Краймбрери спела перед зрителями в Санкт-Петербурге. После мероприятия артистка вышла на красную дорожку, где позировала перед камерами в смелом наряде.

Корреспонденты Федерального агентства новостей запечатлели 30-летнюю певицу в эпатажном костюме. Для выступления на «Золотом Граммофоне» звезда выбрала черный лаковый наряд со ремнями, множеством разрезов и шнурков.

«Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцене «Ледового дворца» для зрителей спели Григорий Лепс, Anna Asti, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.
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