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Путин и Лукашенко обсудили три группы вопросов в рамках телефонного разговора

Политика
Путин и Лукашенко обсудили три группы вопросов в рамках телефонного разговора

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Воскресная беседа политиков была посвящена теме сотрудничества двух стран.

Уточняется, что главы государств затронули три группы вопросов. Во-первых, они обсудили взаимодействие Москвы и Минска в сферах экономики и безопасности. Следом российский лидер и его белорусский коллега обменялись мнениями о подготовке к заседанию Высшего госсовета СГ.

В завершение политики договорились выбрать дату для встречи. Ее целью станет контроль за поручениями президентов в области импортозамещения.
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