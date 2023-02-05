Путин и Лукашенко обсудили три группы вопросов в рамках телефонного разговора

Уточняется, что главы государств затронули три группы вопросов. Во-первых, они обсудили взаимодействие Москвы и Минска в сферах экономики и безопасности. Следом российский лидер и его белорусский коллега обменялись мнениями о подготовке к заседанию Высшего госсовета СГ.