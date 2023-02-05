Стала известна средняя стоимость квартиры в России

Средняя стоимость квартиры в России составила 5,8 млн рублей, заявили специалисты федерального портала «Мир квартир».
Точная средняя стоимость недвижимости в РФ, вне зависимости от города и района, составила 5 850 264 рубля. За месяц данный показатель сократился на 0,2%. В среднем квадратный метр в российской новостройке стоит 109 763 рубля, отмечают эксперты.
Наиболее резко снизились цены на жилье в Сочи (5,1%), Волжском (5%), Севастополе (4,3%), Волгограде (3,9%). При этом подорожала недвижимость в Якутске (4,1%), Новокузнецке (3,7%), Томске (3,4%), Рязани и Самаре (2%).