Стала известна средняя стоимость квартиры в России

Точная средняя стоимость недвижимости в РФ, вне зависимости от города и района, составила 5 850 264 рубля. За месяц данный показатель сократился на 0,2%. В среднем квадратный метр в российской новостройке стоит 109 763 рубля, отмечают эксперты.