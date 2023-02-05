Диетолог аль-Фати раскрыла пользу чеснока при похудении

Регулярное употребление чеснока способствует снижению лишнего веса. Пользу этого растения для похудения раскрыла диетолог Мирна аль-Фати.
Свойства, которыми обладает чеснок, ускоряют обмен веществ в организме, что способствует сжиганию жира. Кроме того, из-за употребления этого низкокалорийного растения снижается аппетит.
Среди веществ, которые содержит чеснок, – белок, углеводы, клетчатка, кальций, железо, медь, цинк, калий и другие. Помимо этого, он богат витаминами B1, B2 и В3.
Однако чтобы действительно сбросить лишний вес, одного употребления чеснока недостаточно. Эксперт советует подключить к процессу похудения регулярные занятия спортом. Этот элемент здорового образа жизни ускорит процесс сжигания лишнего жира.
Чеснок также укрепляет иммунитет. Он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе, передает египетское издание Sayidaty.