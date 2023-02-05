Невролог Мацокин объяснил, какие симптомы указывают на скорый инсульт

Состояние, предшествующее инсульту, можно распознать по ряду признаков. Об этом заявил врач-невролог Игорь Мацокин. Он рассказал, при каких симптомах следует обратиться за медицинской помощью.
Врач утверждает, что инсульт — это клинический синдром, характеризующийся нарушением мозгового кровообращения. Данное состояние, а также состояния, предшествующие ему, оказывает влияние на функции головного мозга, в результате чего у пациентов могут возникать головокружение, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания и другие симптомы.
«Важно вовремя заметить эти неврологические симптомы, особенно те, которые носят "преходящий" характер, и незамедлительно обратиться к врачу», — рассказал Мацокин в беседе с агентством «Прайм».
Медицинский специалист также напомнил, что предынсультное состояние и сам инсульт не возникают просто так. Чаще всего они являются следствием перенесенной патологии сердечно-сосудистой системы, в частности атеросклероза.