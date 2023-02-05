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Невролог Мацокин объяснил, какие симптомы указывают на скорый инсульт

Общество
Невролог Мацокин объяснил, какие симптомы указывают на скорый инсульт

Состояние, предшествующее инсульту, можно распознать по ряду признаков. Об этом заявил врач-невролог Игорь Мацокин. Он рассказал, при каких симптомах следует обратиться за медицинской помощью.

Врач утверждает, что инсульт — это клинический синдром, характеризующийся нарушением мозгового кровообращения. Данное состояние, а также состояния, предшествующие ему, оказывает влияние на функции головного мозга, в результате чего у пациентов могут возникать головокружение, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания и другие симптомы.

«Важно вовремя заметить эти неврологические симптомы, особенно те, которые носят "преходящий" характер, и незамедлительно обратиться к врачу», — рассказал Мацокин в беседе с агентством «Прайм».

Медицинский специалист также напомнил, что предынсультное состояние и сам инсульт не возникают просто так. Чаще всего они являются следствием перенесенной патологии сердечно-сосудистой системы, в частности атеросклероза.
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