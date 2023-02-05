Невролог Мацокин объяснил, какие симптомы указывают на скорый инсульт

Врач утверждает, что инсульт — это клинический синдром, характеризующийся нарушением мозгового кровообращения. Данное состояние, а также состояния, предшествующие ему, оказывает влияние на функции головного мозга, в результате чего у пациентов могут возникать головокружение, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания и другие симптомы.