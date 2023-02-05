Массовая драка со стрельбой произошла в люберецком кафе «Вжарим»

Массовая драка со стрельбой из светошумового пистолета произошла в люберецком кафе «Вжарим». Вооруженный посетитель открыл огонь в ходе бурного выяснения отношений с другими мужчинами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Потасовка случилась прямо на танцполе. В какой-то момент несколько граждан стали скандалить, после чего от словесной перепалки быстро перешли к ударам руками и ногами. Пытавшиеся остановить побоище тоже оказались участниками драки.
Один из посетителей достал светошумовой пистолет Barreda S-56 и выстрелил четыре раза. Затем дебошир покинул заведение и спрятал оружие в машине. В итоге сотрудники правоохранительных органов установили всех драчунов и изъяли пистолет у стрелявшего мужчины. По факту драки проводится проверка.