Массовая драка со стрельбой произошла в люберецком кафе «Вжарим»

Один из посетителей достал светошумовой пистолет Barreda S-56 и выстрелил четыре раза. Затем дебошир покинул заведение и спрятал оружие в машине. В итоге сотрудники правоохранительных органов установили всех драчунов и изъяли пистолет у стрелявшего мужчины. По факту драки проводится проверка.