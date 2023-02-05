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ВВС Колумбии сообщили о появлении в воздушном пространстве страны неизвестного объекта

Армия
ВВС Колумбии сообщили о появлении в воздушном пространстве страны неизвестного объекта

Неизвестный объект, напоминающий воздушный шар, пролетел над Колумбией 3 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ВВС страны.

Отмечается, что колумбийские военные отслеживали неопознанный объект, пока он не покинул воздушное пространство страны. В ВВС сделали вывод, что он не представлял угрозы национальной безопасности.

«Ведомство проводит соответствующие расследования и координирует свои действия с различными странами и учреждениями», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время колумбийские военные пытаются установить происхождение объекта.
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