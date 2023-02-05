Валерия раскрыла секрет крепких отношений после 20 лет брака

Народная артистка России Валерия рассказала, как сохранить крепкие отношения с мужчиной на протяжении долгих лет совместной жизни. По словам певицы, общие увлечения сближают людей.
Валерия вышла на сцену «Ледового дворца», где сегодня проходит «Золотой Граммофон». После мероприятия в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей на красной дорожке певица раскрыла секрет крепких отношений после 20 лет брака.
«У нас в жизни нет рутины. Нам нравится одно и тоже: у нас одинаковые увлечения, много общего у нас», — поделилась 54-летняя исполнительница.
«Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцене «Ледового дворца» для зрителей спели Григорий Лепс, Anna Asti, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.