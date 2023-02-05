Европейские аналитики усомнились в необходимости поставок вооружения Киеву

Поставки обещанной Украине тяжелой бронетехники и другого вооружения ожидаются не раньше конца 2023 или в начале 2024 годов, это может быть слишком поздно для ВСУ. Об этом пишут «ИноСМИ» со ссылкой на чешское издание Lidovky.