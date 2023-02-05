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Европейские аналитики усомнились в необходимости поставок вооружения Киеву

Армия
Европейские аналитики усомнились в необходимости поставок вооружения Киеву

Поставки обещанной Украине тяжелой бронетехники и другого вооружения ожидаются не раньше конца 2023 или в начале 2024 годов, это может быть слишком поздно для ВСУ. Об этом пишут «ИноСМИ» со ссылкой на чешское издание Lidovky.

Власти Украины просят у стран Запада танки, боевые машины пехоты, истребители и боеприпасы. Но не стоит забывать, что это вооружение необходимо доставить до линии фронта и защитить от атак ВС РФ, пишут авторы статьи.

По мнению командующего Генштабом ВСУ Валерия Залужного, чтобы «отбросить российскую армию», необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц. При этом некоторое оружие будет поставлено не раньше конца 2023 или в начале 2024 года, такие сроки могут оказаться фатальными для ВСУ, резюмируют авторы.
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