Сенатор Косачев: Грузия вслед за Молдавией и Украиной угодила в мышеловку Евросоюза

Ранее Евросоюз предупредил Тбилиси о последствиях в случае, если он вновь начнет осуществлять авиасообщение с Москвой. Объединение сообщило, что обход санкций грозит введением вторичных ограничительных мер в отношении «стран-нарушителей». Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал эту ситуацию.