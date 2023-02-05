Сенатор Косачев: Грузия вслед за Молдавией и Украиной угодила в мышеловку Евросоюза

Грузинское государство вслед за Кишиневом и Киевом угодило в мышеловку, расставленную европейскими лидерами. Такую точку зрения высказал замглавы Совфеда РФ Константин Косачев.
Ранее Евросоюз предупредил Тбилиси о последствиях в случае, если он вновь начнет осуществлять авиасообщение с Москвой. Объединение сообщило, что обход санкций грозит введением вторичных ограничительных мер в отношении «стран-нарушителей». Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал эту ситуацию.
«Именно так выглядит геополитическое рабство, если кто-то еще сомневался. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Туда Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной», — написал сенатор.
Ранее журналисты RND заявили, что лимит цен на нефтепродукты из России грозит ростом стоимости дизельного топлива в Германии.