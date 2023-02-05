Продажи иранских автомобилей стартуют в России через три месяца

Иранские автомобили Saipa Quik, Saina и Shahin начнут продаваться в России через три месяца, сообщает dni24.com.
Отмечается, что Saipa Quik является аналогом российского бренда Lada Granta. Автомобиль оснащен 1,5 литровым мотором мощностью 87 л.с. Saina похож на Ford Festiva 1980-х, а Shahin является наиболее новым, так как появился только в 2020 году. Иранские автолюбители могут приобрести Shahin с полуторалитровым мотором и 110 л.с. за 12 тыс. долларов.
Также в России могут начать продавать иранские автомобили Kerman, стоимость которых может варьироваться в диапазоне от 750 тыс. рублей до 2,7 млн рублей.