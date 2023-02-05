Юлианна Караулова ответила на вопрос о планах сняться в кино

Певица Юлианна Караулова выступила на концерте «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей исполнительница ответила на вопрос о планах сняться в кино.
Караулова вышла на сцену «Золотого Граммофона», который проходит в «Ледовом дворце». На красной дорожке певица прокомментировала вопрос журналиста о желании сняться в кино.
«Я не училась на актрису, не посвящала этому время. Возможно редкие роли, камео – да! Но глобальных планов на кино у меня нет», — ответила Караулова корреспонденту ФАН.
«Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцене «Ледового дворца» для зрителей споют Григорий Лепс, Anna Asti, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.