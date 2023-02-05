Власти Одессы объявили каникулы в школах и вузах из-за перебоев с электричеством

Двухдневные каникулы объявили в школах и вузах Одессы из-за критической ситуации с электричеством, говорится в заявлении властей города в Telegram-канале.
Школы и вузы, по словам местной администрации, уйдут на экстренные каникулы в понедельник и вторник. При этом в детсадах продолжат работать дежурные группы.
Без электроснабжения в Одессе остаются около 280 тысяч потребителей. В регионе по-прежнему действуют экстренные отключения света. Причиной перебоев стала масштабная авария на подстанции «Укрэнерго».
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в воскресенье заявил, что ситуация с электричеством в Одессе может улучшиться только в пятницу, когда аварийщики восстановят один из пострадавших объектов инфраструктуры.