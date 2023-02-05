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СК возбудил дело после обнаружения трупа пенсионера в сгоревшей квартире в Москве

Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения трупа пенсионера в сгоревшей квартире в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилого жителя московского района Измайлово, тело которого нашли в сгоревшей квартире.

По предварительным данным, в квартире проживали сын и его пожилой отец. Перед пожаром они распивали спиртное. Соседи не исключили, что между родственниками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом. Расследование продолжается.

Напомним, тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти ранее обнаружили после пожара в квартире на 13-й Парковой улице. Стражи порядка зафиксировали на его теле множественные ножевые ранения.
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