СК возбудил дело после обнаружения трупа пенсионера в сгоревшей квартире в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилого жителя московского района Измайлово, тело которого нашли в сгоревшей квартире.
По предварительным данным, в квартире проживали сын и его пожилой отец. Перед пожаром они распивали спиртное. Соседи не исключили, что между родственниками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом. Расследование продолжается.
Напомним, тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти ранее обнаружили после пожара в квартире на 13-й Парковой улице. Стражи порядка зафиксировали на его теле множественные ножевые ранения.