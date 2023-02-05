ФРС США в борьбе с коррупцией в Ираке спровоцировала рост контрабанды доллара

Суть введенных ограничений заключалась в более тщательной проверке данных клиентов, в том числе и источника средств, на которые те покупали доллары на аукционе. Многие крупные торговцы и бизнесмены не оценили такую идею, не желая по различным причинам раскрывать о себе и своих деньгах подробную информацию. В результате большая часть из 72 лицензированных банков прекратила использование аукциона и повернулась в сторону гораздо более «либерального» черного рынка.