ФРС США в борьбе с коррупцией в Ираке спровоцировала рост контрабанды доллара

Новые требования к валютному аукциону республики заставили клиентов конвертировать деньги на черном рынке.
Попытки США бороться с коррупцией и незаконным вывозом доллара в Ираке привели лишь к параличу местного рынка и еще большему усилению контрабанды американской валюты из республики, сообщает Middle East Eye.
Как полагает издание, ограничения Федеральной резервной системы (ФРС) США, наложенные на иракский долларовый аукцион — основной механизм Багдада для конвертации выручки от торговли нефтью — усугубили финансовый кризис, царящий в ближневосточной стране. Благодаря действиям Вашингтона иракское правительство не в состоянии переводить доллар в динар, при том что пенсии, зарплаты госслужащим и социальные пособия должны выплачиваться гражданам в местной валюте.
Власти Ирака попытались несколько исправить проблему: открыли больше обменных пунктов, снизили налоги на некоторые товары, ввели субсидии и запустили программы поощрения торговцев-частников и инвесторов. Но объемы продажи долларов все еще значительно отстают от среднего показателя. Например, по данным валютного аукциона, в январе данная цифра составляла 131 млн долларов в сутки, в то время как в октябре прошлого года — 227 млн.
На этом фоне выросла и цена американской валюты на черном рынке: если четыре месяца назад за единицу давали 1480 динаров, то сейчас — 1740. Как следствие, подорожали потребительские товары, причем стоимость некоторых продуктов повысилась вдвое. Из-за неспособности противостоять кризису недавно подал в отставку глава Центрального банка Ирака Мустафа Галеб.
Как все началось
Иракская экономика сильно зависит от продажи нефти, платежи за которую депонируются в Федеральной резервной системе США. При необходимости Центробанк республики запрашивает доллары у ФРС, а затем продает частным банкам и нескольким другим финансовым учреждениям за динары на ежедневном долларовом аукционе.
Однако по той же схеме активно отмывались средства, которые иногда оседали в Сирии и Иране, что противоречит санкционной политике Вашингтона. После того, как через аукцион и банки бесследно пропали 2,5 млн долларов, ФРС США решила принять меры.
Суть введенных ограничений заключалась в более тщательной проверке данных клиентов, в том числе и источника средств, на которые те покупали доллары на аукционе. Многие крупные торговцы и бизнесмены не оценили такую идею, не желая по различным причинам раскрывать о себе и своих деньгах подробную информацию. В результате большая часть из 72 лицензированных банков прекратила использование аукциона и повернулась в сторону гораздо более «либерального» черного рынка.
Теперь все желающие обменять деньги пользуются услугами валютных контрабандистов, которые стараниями Вашингтона стали «тонуть» в доходах от своих «комиссий»: выручка увеличилась в десятки раз. Как пояснил Middle East Eye один из «менял», их услуги пользуются спросом из-за того, что при обмене клиенту не задают лишние вопросы.
Разумеется, спецслужбы оперативно начали охоту на нелегалов, что отбило у некоторых желание заниматься подобным бизнесом. Однако оказалось немало и тех, кто готов рискнуть. В результате, несмотря на усиленные меры по контролю за границей и аресты контрабандистов, из Ирака стали ежедневно вывозить порядка 70 млн долларов.
Хотели как лучше
Сейчас, по данным Центробанка, в республике действует 1094 лицензированные банковские и финансовые брокерские компании. Из них 81 в неделю получает до 750 тысяч долларов (класс B), еще 249 — до 1,8 миллиона (класс А).
Их средства якобы предназначены для импорта товаров и удовлетворения внутренних потребностей. Теперь у этих компаний закупаются валютой брокеры и перевозят ее в Курдистан. Оттуда деньги, благодаря помощи влиятельных чиновников и политиков, попадают в Турцию и ОАЭ.
Схема работает так: клиент в Багдаде передает компании нужную сумму, получая эквивалент в требуемой валюте на счетах в соседних странах. После этого он может либо забрать деньги сам, либо воспользоваться услугами курьера, который при первой возможности ввозит их в Ирак или доставляет в другое государство.
Комиссии на фоне такого ажиотажа увеличились разительно. В частности, до ограничений со стороны ФРС брокеры брали порядка 8000 долларов за обмен одного миллиона, причем в некоторых случаях предоставляли щедрые скидки. Теперь же их услуги выросли в цене почти вдвое только за конвертацию, не считая тарифа за вывоз или ввоз, который на фоне противодействия властей активно дорожает.
Иными словами, в попытках бороться с коррупцией и финансовыми махинациями США лишь дали новый толчок к их расцвету. По словам одного из высокопоставленных иракских чиновников, если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, то это будет означать крах экономики страны.
Сотрясающий Ирак кризис является прямым следствием разрушения государственности республики после вторжения США и их союзников в 2003 году. Война опустошила страну и превратила ее в плацдарм для всевозможных террористических формирований. С 2019 года ухудшающиеся условия жизни и безработица регулярно выводят людей на массовые протестные митинги, однако правительство до сих пор не смогло предпринять решительные шаги по стабилизации обстановки как из-за упомянутой коррупции, так и серьезных внутриполитических противоречий.