Bloomberg: Индия продает Западу переработанную российскую нефть

Индия продает Евросоюзу и США переработанную российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на специалистов компании Kpler.
По их данным, в январе текущего года Индия экспортировала в США 89 тыс. баррелей бензина и дизеля в сутки. Такой объем поставок является максимальным за последние четыре года. В Европу Индия поставляет 172 тыс. баррелей в день, и данный показатель также является наиболее высоким с октября 2021 года.
Действия индийской стороны не противоречат европейским санкциям, ведь переработанная в другой стране нефть уже не считается российской. Примечательно, что власти Индии состоят с Россией в БРИКС, и они так и не дали комментариев касательно санкционной политики против РФ.