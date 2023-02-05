Bloomberg: Индия продает Западу переработанную российскую нефть

По их данным, в январе текущего года Индия экспортировала в США 89 тыс. баррелей бензина и дизеля в сутки. Такой объем поставок является максимальным за последние четыре года. В Европу Индия поставляет 172 тыс. баррелей в день, и данный показатель также является наиболее высоким с октября 2021 года.