Юлианна Караулова на концерте «Золотой Граммофон» в Петербурге рассказала о любимых артистах

Российская певица Юлианна Караулова на концерте премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге рассказала, какие артисты ей нравятся больше всего. Артистка поделилась своим музыкальным вкусом.
Перед началом основной части мероприятия Караулова призналась, что она меломан, так как слушает разные песни. Не заморачиваться с составлением плейлистов ей помогают созданные искусственным интеллектом подборки, рассказала певица корреспонденту ФАН.
«В последнее время мне очень нравится Майли Сайрус. Давно не было таких громких мировых хитов, который бы слушали во всех странах. Топ исполнителей: Бьенсе, Джеймс Блейк, Майкл Джексон», — перечислила артистка.
Напомним, что Майли Сайрус выпустила трек Flowers. В этой песне американская певица поет о самодостаточности и любви к себе. Композиция уже стала хитом и попала в мировые чарты.