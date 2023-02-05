Певец Николай Басков обратился к женщинам на церемонии вручения «Золотого Граммофона»

Народный артист России, 46-летний эстрадный и оперный певец Николай Басков почитаем многими за присущую ему галантность. Вот и на этот раз, выступая на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», певец не удержался и обратился к женщинам.
Памятуя о предстоящем Международном женском дне, к наступлению которого должен выйти видеоконцерт с его участием, золотой голос российской эстрады заявил, что 8 Марта — это невообразимый весенний праздник.
«Мы, мужчины, готовы в этот день совершить все подвиги, которые вы выкатите в этом списке. Самое главное — чтобы вы сияли, чтобы вы нас любили, дарили заботу! С праздником, милые!» — поздравил он своих поклонниц.
Ранее на проходящей в Санкт-Петербурге церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» появилась певица Елена Север. Звезда затмила многих коллег элегантным синим платьем с глубоким декольте.