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Global Times: действия США в отношении китайского аэростата похожи на выстрел в комара из пушки

Армия
Global Times: действия США в отношении китайского аэростата похожи на выстрел в комара из пушки

Применение США военной силы против гражданского беспилотного аэростата напоминают выстрел в комара из пушки и может иметь «очень плохие» последствия для американо-китайских отношений. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

В интервью китайскому изданию Global Times американист отметил, что воздушные суда США намного чаще летают вокруг территории Китая, чем китайские у границ США.

«Если американцы не делают различий между гражданскими и военными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США», — ученый.

Люй Сян убежден, что американцам следует более тщательно обдумывать последствия своих намерений. Использование стелс-истребителя и ракеты для перехвата воздушного шара без двигателя, фланирующего по ветру, «слишком дорогостоящая» мера, считает военный.
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