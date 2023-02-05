Пропавшую в Калининграде 15-летнюю девушку и ее возлюбленного нашли мертвыми в гараже

Несовершеннолетнюю жительницу Калининграда, которая со вчерашнего дня считалась пропавшей без вести, обнаружили без признаков жизни в иномарке, стоявшей в гараже на улице Спортивной.
Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, в салоне BMW также нашли мертвого 20-летнего возлюбленного пропавшей.
Вечером 4 февраля родители пары забили тревогу. В итоге тела пропавших нашли в гараже, который изнутри был заперт на ключ. Предварительно, молодые люди отравились угарным газом. Кроме того, в гараже нашли странный белый порошок, который уже направили на экспертизу.