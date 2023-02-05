Уникальность русской национальной идеи обсудили участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Специальным гостем собрания КИБЕР ФРОНТА Z стал педагог, спортивный тренер и писатель Андрей Костров. Говоря о системе образования, он высказал уверенность, что в современной педагогике очень не хватает мужского начала. С отменой соревнований по типу «Зарница» и предмета НВП, система образования стала «более чувствительной и сентиментальной». В таких условиях, по мнению Кострова, прививать детям чувство патриотизма если не невозможно, то достаточно сложно. По мнению писателя, учебным заведениям необходимо вновь воспитывать в мальчиках мужчин и прививать семейные ценности. В этом он видит залог конструктивной педагогики.