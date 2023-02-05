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Уникальность русской национальной идеи обсудили участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

ФАН-ТВ

Гости патриотического вечера в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили, в чем же все-таки заключается «русская идея», и может ли она стать нашей новой идеологией.

Для ответа на эти вопросы политик, общественный деятель и создатель движения «Азы войны» Арнольд Быстрицкий предложил присутствующим внимательнее вглядеться в мелкий шрифт на страницах истории и понять, что объединяло Российскую империю, Советский Союз и современную Россию.

Уникальность русской национальной идеи обсудили участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Специальным гостем собрания КИБЕР ФРОНТА Z стал педагог, спортивный тренер и писатель Андрей Костров. Говоря о системе образования, он высказал уверенность, что в современной педагогике очень не хватает мужского начала. С отменой соревнований по типу «Зарница» и предмета НВП, система образования стала «более чувствительной и сентиментальной». В таких условиях, по мнению Кострова, прививать детям чувство патриотизма если не невозможно, то достаточно сложно. По мнению писателя, учебным заведениям необходимо вновь воспитывать в мальчиках мужчин и прививать семейные ценности. В этом он видит залог конструктивной педагогики.
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