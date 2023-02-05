Караулова сильно волновалась на первом «Золотом Граммофоне» из-за затяжной речи Киркорова

Певица Юлианна Караулова призналась, что сильно волновалась на своем первом «Золотом Граммофоне». Кроме того, ее старший коллега по цеху Филипп Киркоров заставил ее еще больше нервничать из-за затяжной речи.
По словам артистки, она «дико волновалась», поскольку ждала того момента, когда должна была открыться декорация, а за ней стояла бы она. Однако в этот момент на сцене с ведущими общался поп-король.
«Он четыре раза прощался и четыре раза возвращался. Декорация то открывалась, то закрывалась. Я снова волновалась!» — рассказала она на красной дорожке мероприятия.
Также Золотой Граммофон посетили братья из группы Dabro. Они пожелали всем девушкам отыскать себе по-настоящему классных парней.