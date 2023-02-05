Российскому лидеру Владимиру Путину хватило всего одной демонстрации своего «меча», чтобы усмирить пыл не только киевского режима, но и всего Запада. О том, что сделал политик, рассказали журналисты Sohu.
Недавно стало известно о намерениях США и их союзников отправить украинской армии танки Abrams и Leopard. Это решение так сильно взбодрило президента Украины Владимира Зеленского, что он заявил о своем нежелании разговаривать с Путиным. Однако, как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», российский лидер даже не обратил внимание на его выпад, а лишь достал свой «длинный меч».
«Столкнувшись с постоянным потоком военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и Запада, Россия не осталась равнодушной, а достала из кармана три козыря», – пишут авторы Sohu.
Речь идет о гиперзвуковой ракете «Циркон», сбить которую никому не под силу, «Кинжале» и системе ПВО «Панцирь-СМ», способной уничтожать обещанные Западом танки.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольца сообщил, что Путин никогда не угрожал ему в ходе переговоров.