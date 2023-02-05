Sohu: Путин в ответ на странный выпад Зеленского продемонстрировал свой «длинный меч»

Недавно стало известно о намерениях США и их союзников отправить украинской армии танки Abrams и Leopard. Это решение так сильно взбодрило президента Украины Владимира Зеленского, что он заявил о своем нежелании разговаривать с Путиным. Однако, как пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», российский лидер даже не обратил внимание на его выпад, а лишь достал свой «длинный меч».