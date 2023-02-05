Аналитик Юшков: Швеция вряд ли испытывает проблемы с электричеством

Заявление представителя оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиаса Йонссона о развитии энергокризиса в стране к 2027 году — это попытка получить государственную поддержку, но не более того, передает «Лента.ру» мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова.
Швеция — самодостаточная в сфере электричества страна. Она немного потребляет и достаточно вырабатывает. Никаких крупных производств там не планируется – наоборот, сейчас Европа подвержена деиндустриализации.
Поэтому в Швеции, в отличие от ряда других европейских стран, вряд ли произойдет серьезный энергокризис, считает эксперт.