Названы популярные продукты, которые снижают риск развития болезней сердца

Питание играет важную роль для состояния организма. Чтобы укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо включить в рацион определенные продукты.
Полезные свойства фисташек сокращают шансы получить сердечный приступ. Также работу сердца поможет улучшить черный чай, яйца и черника.
Употребление в пищу цельных зерен снижает риски развития сердечных заболеваний. Положительное влияние на организм оказывает натуральный апельсиновый сок, однако важно, чтобы в его составе отсутствовал сахар.
Положительный эффект на работу сердца оказывают помидоры и крестоцветные овощи. Множество полезных веществ для организма содержится в красной рыбе, передает Eat this, not that.