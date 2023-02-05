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Названы популярные продукты, которые снижают риск развития болезней сердца

Общество
Названы популярные продукты, которые снижают риск развития болезней сердца

Питание играет важную роль для состояния организма. Чтобы укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо включить в рацион определенные продукты.

Полезные свойства фисташек сокращают шансы получить сердечный приступ. Также работу сердца поможет улучшить черный чай, яйца и черника.

Употребление в пищу цельных зерен снижает риски развития сердечных заболеваний. Положительное влияние на организм оказывает натуральный апельсиновый сок, однако важно, чтобы в его составе отсутствовал сахар.

Положительный эффект на работу сердца оказывают помидоры и крестоцветные овощи. Множество полезных веществ для организма содержится в красной рыбе, передает Eat this, not that.
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