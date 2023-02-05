Более десяти человек погибли в аварии из-за верблюда на северо-востоке Кении

Найроби, 5 февраля. Смертельная авария на северо-востоке Кении унесла жизни 14 человек из-за ошибки водителя, еще 13 раненых находятся в больнице.
По данным правоохранительных органов, автобус двигался по трассе Лодвар — Какума. На борту транспортного средства находилось около 30 человек.
Водитель увидел, как дорогу переходит верблюд, и свернул вправо. Из-за сильного перегруза машина опрокинулась и вылетела в кювет, где попала в водоотводную трубу.
Выживших в смертельной аварии экстренно доставили в местную больницу. Сейчас за жизни пассажиров борются специалисты.
Правоохранительные органы начали расследование автокатастрофы. Остатки автобуса перевезены в полицейский участок, где эксперты будут разбираться в деталях случившегося.
Ранее подобный инцидент произошел на востоке Кении. Водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
В результате ДТП погибли четыре человека, более 40 получили травмы разной степени тяжести. Виновник аварии скрылся с места преступления.