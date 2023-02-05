Лукашенко проведет большую пресс-конференцию в феврале

Белорусский лидер Александр Лукашенко в скором времени проведет большую пресс-конференцию. Такой информацией поделилась официальный представитель политика Наталья Эйсмонт.
По ее словам, у президента белорусского государства запланировано традиционное общение с представителями средств массовой информации и общественными деятелями на февраль этого года.
«Хочу проанонсировать: в феврале у нас запланирован "Большой разговор с Президентом". Он, как обычно, пройдет в широком составе», — заявила Эйсмонт.
Недавно Лукашенко провел телефонные переговоры с коллегами из России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили митинги, проходящие в казахстанском государстве.