Рэпер Мот рассказал о подарке жене на День святого Валентина

Исполнитель Мот появился на концерте «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Музыкант на красной дорожке мероприятия признался, что уже подготовил для супруги Марии подарок на День святого Валентина.
В Северной столице проходит концерт «Золотой Граммофон». На сцену Ледового Дворца вышли звезды российского шоу-бизнеса, среди которых был Мот. Во время мероприятия корреспонденту ФАН удалось узнать, делает ли певец подарки жене на 14 февраля.
«У нас сюрпризы каждый день, не только 14 февраля, не только 8 марта, 23 февраля. Стараемся друг друга удивлять в мелочах, потому что счастье в мелочах», — заявил артист.
«Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцене Ледового Дворца для зрителей поют Григорий Лепс, Anna Asti, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.