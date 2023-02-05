Социальная сеть ЯRUS рассказала о необычных сообществах и блогерах

Мистические истории Джейка Дасквуда, кулинарные заметки шефа Ларссена, пристанище для всех творческих и читающих душ Starkbooks, а также блиц-интервью с самыми яркими и креативными блогерами в ленте «Сделаем это по-быстрому с…». Новая социальная сеть — лучшее место для самовыражения, где проще найти свою аудиторию. В этой статье расскажем об интересных сообществах и необычных авторах в социальной сети ЯRUS.
Джейк Дасквуд
«Громкие соседи», «Деревенский ужас», «Снеговик», «Нечто за стеной» – лишь небольшая часть из 63 мистических историй, которые озвучивает и «подсвечивает» визуальным рядом блогер под ником Джейк Дасквуд. От его рассказов кровь действительно стынет в жилах.
STARKbooks
Все о книгах, про книги и вокруг чтения. Кроме того, автор блога также проводит среди своих читателей различные розыгрыши и марафоны.
«Идея сообщества не пришла по щелчку пальцев. Она будто бы сидела глубоко в сердце и поджидала подходящий момент для яркого проявления», — рассказала об идеи создания сообщества блогер Stark.
Автор дает совет: не искать единственную книжную историю, а писать свою уникальную личную и пускай она станет той самой для вас.
ШЕФ ЛАРССЕН
Российский фуд-блогер, бренд-шеф, основатель группы «Вкусный ЯRUS» в пяти своих тематических лентах публикует рецепты дня, делится советами, рассказывает о собственных кулинарных предпочтениях. Посты написаны «вкусно» и богаты иллюстрациями.
«Сделаем это по-быстрому с...»
Психолог Анна Петрова придумала рубрику. яркие и креативные блогеры откровенничают в формате блиц-интервью, раскрывая свою личность с необычного ракурса при помощи серии быстрых и коротких вопросов и ответов. Формат набирает популярность с каждым днем.
ЧТО в ЯRUS
Новостная шоу-программа о ЯRUS и не только. Талантливые ведущие Катя и Юля выкладывают эксклюзивные видео о закулисье новой социальной сети, берут интервью у ее создателей и беседуют с топовыми блогерами. У каждого из 20 выпусков программы продуманный сценарий и качественный монтаж.
Яrus Creative
Сообщество объединило всех активных пользователей социальной сети, которым интересно познавать, развиваться, проявлять свои творческие способности. Много конкурсов, разнообразных челленджей и обучающих видео, как продвигаться в социальной сети.
В новом приложении ЯRUS можно не только создавать бесконечное количество лент в одном профиле, но и монетизировать свой контент по самым лучшим условиям. Спешите проявить себя в уютной социальной сети!