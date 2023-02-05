Социальная сеть ЯRUS рассказала о необычных сообществах и блогерах

Мистические истории Джейка Дасквуда, кулинарные заметки шефа Ларссена, пристанище для всех творческих и читающих душ Starkbooks, а также блиц-интервью с самыми яркими и креативными блогерами в ленте «Сделаем это по-быстрому с…». Новая социальная сеть — лучшее место для самовыражения, где проще найти свою аудиторию. В этой статье расскажем об интересных сообществах и необычных авторах в социальной сети ЯRUS.