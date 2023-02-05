The Daily Reckoning: грандиозные планы России могут поставить США под угрозу

Автор в материале, который пересказала «ПолитРоссия», отметил, что пока американский флот осуществляет контроль в Мировом океане национальная валюта этой страны находится под защитой и продолжает функционировать на международном рынке. Вот только Москва вместе с союзными государствами разрабатывает такой маневр, который поставит под угрозу не только доллар США, но и всю западную гегемонию.