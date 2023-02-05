В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Сегодня вечером, 5 февраля в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины, объявлена воздушная тревога.
Согласно информации официального ресурса по оповещению угроз, тревога объявлена в 17:12 (18:12 мск) в Днепропетровской, а также в 17:14 (18:14 мск) в Харьковской областях.
До этого объявление о тревоге слышали жители Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.