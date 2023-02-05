Португалия ремонтирует свои танки Leopard 2, чтобы отправить их Киеву

Что касается комментариев о том, что несколько танков Leopard 2, приобретенных ВС Португалии в 2007 году, уже много лет не обслуживаются, то премьер признал отсутствие некоторых компонентов. Он подчеркнул, что именно поэтому власти работают с немецкими производителями Leopard 2, чтобы обеспечить необходимую цепочку поставок и восстановить резервуары, которые в настоящее время находятся в нерабочем состоянии.