Португалия ремонтирует свои танки Leopard 2, чтобы отправить их Киеву

Лиссабон, 5 февраля. Правительство Португалии отправит Киеву боевые танки Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта агентству Lusa.
«Мы работаем на данный момент над тем, чтобы обеспечить условия для отправки некоторых наших танков Киеву. Я уже знаю, сколько будет отправлено танков, но об этом будет объявлено в нужное время», — отметил Кошта.
Кошта подчеркнул, что отправка танков ВСУ не поставит под угрозу военный потенциал Португалии. Премьер также сообщил, что Лиссабон сотрудничает с Берлином в вопросе получения деталей для восстановления вышедших из строя танков путем поставки необходимых частей. Он добавил, что страны Европы стремятся обеспечить Киев всей необходимой военной техникой к концу марта.
«Операция нацелена на передачу Украине танков, но при этом, естественно, военный потенциал Португалии останется в неприкосновенности. Очевидно, что Португалия также имеет обязательства в рамках НАТО, которые мы не можем не выполнять, в частности в плане наличия военной техники для интервенций в случае необходимости», — сообщил Кошта.
Что касается комментариев о том, что несколько танков Leopard 2, приобретенных ВС Португалии в 2007 году, уже много лет не обслуживаются, то премьер признал отсутствие некоторых компонентов. Он подчеркнул, что именно поэтому власти работают с немецкими производителями Leopard 2, чтобы обеспечить необходимую цепочку поставок и восстановить резервуары, которые в настоящее время находятся в нерабочем состоянии.
Португалия оказывает активную поддержку Киеву, поставив военную и гуманитарную помощь, оказав чрезвычайную поддержку украинскому бюджету, реализовав программы по восстановлению школ в провинции и приняв тысячи беженцев.