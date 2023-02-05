Первый канал обновил состав наставников шоу «Голос»

Ранее шоу покинули его ведущий Дмитрий Нагиев и певец Леонид Агутин, занимавший кресло одного из наставников. В новом составе жюри будет состоять из Полины Гагариной, Василия Вакуленко, более известного как Баста, а также Владимира Преснякова и Антона Беляева.