Первый канал обновил состав наставников шоу «Голос»

Поклонников развлекательного вокального шоу «Голос» ждут большие перемены: Первый канал обновил состав наставников проекта, а также выбрал нового ведущего.
Ранее шоу покинули его ведущий Дмитрий Нагиев и певец Леонид Агутин, занимавший кресло одного из наставников. В новом составе жюри будет состоять из Полины Гагариной, Василия Вакуленко, более известного как Баста, а также Владимира Преснякова и Антона Беляева.
В свою очередь, вести шоу Первый канал доверил Яне Чуриковой, ранее заменившей Нагиева на посту ведущего детского «Голоса», уточнили в пресс-службе вещателя.
Ранее певица Елена Ваенга призналась, что не хотела роль наставника в вокальном шоу «Голос 60+». Звезда объяснила, что ей стыдно занимать место композитора Александра Градского.