Ангел-хранитель города на Неве: день памяти Ксении Петербургской

В этот день, как и в любой другой день в году петербуржцы приходят почтить блаженную Ксению на ее могилу, а так же в храмы, где есть икона святой. Санкт-Петербург принимает паломников со всего мира, их очереди к часовне на Смоленском кладбище видны за задолго до подхода к месту.