Ангел-хранитель города на Неве: день памяти Ксении Петербургской

Каждый, кто посещал Северную столицу, слышал о Ксении Григорьевне Петрове, которая считается православной юродивой дворянского происхождения, жившая в Петербурге.
История святой началась еще в 18 веке, между 1719 и 1730 годами. Редакция ФАН собрала самые интересные факты в честь памяти Ксении Петербургской.
Ежегодно 6 февраля русская церковь отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Женщина прожила тяжелую жизнь, за что господь ее наградил даром пророчества. После потери суженного, женщина стала скитаться по городу в одежде покойного, она отказалась от всех благ и своего имущества.
Над женщиной издевались и считали сумасшедшей, Ксения смиренно относилась к насмешкам и не обращала внимания. Но однажды горожане заметили, что появление юродивой где-либо приносило удачу. Например, если Ксения приходила к торговым лавкам за милостыней, то вечером заметно прибавлялось покупателей, чем в другие дни, когда блаженная не появлялась. Но, а если святая посетит дом, то после ее ухода в семье царит согласие и умиротворение.
Помимо этого, женщина внесла большой вклад в строительство церкви на Смоленском кладбище. Ксения Петербургская, пока спали рабочие, продолжала носить кирпичи на стену здания. Вскоре женщина стала обладать даром пророчества и предсказала петербурженке, которой юродивая отдала свой дом, ребенка.
Ксению Петербургскую похоронили на том же Смоленском кладбище в Петербурге. В 1988 юродивая была прославлена в лике святых. Но на этом история не заканчивается, в 2017 году Государственный Эрмитаж представил предполагаемый портрет блаженной, написанный при жизни.
В 2019 году на Лахтинской улице в Северной столице была возведена Церковь Ксении Петербургской на Петроградской стороне, которую осветили в память блаженной. Согласно легенде, здание соорудили на том месте, где находился дом, в котором жила юродивая со своим мужем.
В День памяти Ксении Петровны частное богослужение начнется в 06:30 утра по московскому времени в Ксенинском приделе Смоленской церкви. На 08:30 в часовне блаженной Ксении состоится Молебен с акафистом, а в 09:45 — божественная поздняя литургия в Смоленские иконы Божией Матери.
В этот день, как и в любой другой день в году петербуржцы приходят почтить блаженную Ксению на ее могилу, а так же в храмы, где есть икона святой. Санкт-Петербург принимает паломников со всего мира, их очереди к часовне на Смоленском кладбище видны за задолго до подхода к месту.
Согласно поверию Ксения Петербургская помогает каждому, кто обратится к ней. Святая освобождает от бездетности женщин, лечит больных и защищает от зависти, сплетен и обмана.