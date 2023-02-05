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Тайваньская Foxconn получила рекордную выручку в январе

Экономика
Тайваньская Foxconn получила рекордную выручку в январе

Занимающаяся сбором электроники для Apple тайваньская компания Foxconn получила в январе рекордную выручку в 22 млрд долларов. Данный показатель стал максимальным за все время существования производства, передает Focus Taiwan.

Выручка Foxconn увеличилась более чем на 48% в сравнении с показателем прошлого января, что связано с возобновлением работ на фабрике Чжэнчжоу. Сообщается, что там собирают телефоны американской марки.

Помимо Apple, Foxconn занимается сборкой продукции таких брендов электроники, как Dell и Sony. У компании есть производства в Китае, Мексике, Бразилии, США, Чехии и на Тайване.
электроника сборка телефонов Foxconn
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