Тайваньская Foxconn получила рекордную выручку в январе

Занимающаяся сбором электроники для Apple тайваньская компания Foxconn получила в январе рекордную выручку в 22 млрд долларов. Данный показатель стал максимальным за все время существования производства, передает Focus Taiwan.
Выручка Foxconn увеличилась более чем на 48% в сравнении с показателем прошлого января, что связано с возобновлением работ на фабрике Чжэнчжоу. Сообщается, что там собирают телефоны американской марки.
Помимо Apple, Foxconn занимается сборкой продукции таких брендов электроники, как Dell и Sony. У компании есть производства в Китае, Мексике, Бразилии, США, Чехии и на Тайване.