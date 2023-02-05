Пациента горбольницы Геленджика вместо палаты положили в туалет

Городская больница Геленджика перевела пациента из индивидуального бокса в туалет. Это место сотрудники медучреждения посчитали более комфортным.
Об инциденте Telegram-каналу «Kub Mash» рассказала супруга пациента. Она сообщила, что у мужчины падал кислород в крови. Врачи пытались подключить его к аппарату ИВЛ, однако в новом помещении не оказалось розеток. В итоге пришлось тянуть удлинитель.
В публикации утверждается, что родственники пациента уже подали жалобу в минздрав региона.
Местные СМИ при этом подчеркивают, что главврач городской больницы извинился из-за случившегося, уточнив, что пациента перевели не в туалет, а в смотровой бокс. По его версии, госпитализация была согласована с пациентом.