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Украинские беженцы завезли в страны Евросоюза «неубиваемые» штаммы бактерий

Общество
Украинские беженцы завезли в страны Евросоюза «неубиваемые» штаммы бактерий

Больницы Германии все чаще фиксируют случаи устойчивости бактерий к антибиотикам максимальной эффективности. Согласно результатам исследования, проведенного немецкими учеными, эти бактерии были завезены в ЕС украинскими беженцами.

Сотрудники Института Роберта Коха и Рурского университета подчеркивают, что украинские беженцы являются переносчиками патогенов, устойчивых к самым сильным антибиотическим препаратам. Речь идет о бактериях с особым геном NDM-1, делающим их устойчивыми практически ко всем бета-лактамным средствам. В научной среде такие бактерии называют «суперинфекциями», передает издание Eurosurveilliance.

Предполагается, что наличие устойчивых к антибиотикам бактерий в организме беженцев обусловлено особенностями лечения заболеваний украинскими врачами. Эксперты утверждают, что они назначают антибиотики даже в легких случаях заболевания, что делает такие средства менее эффективными.
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