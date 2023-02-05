Украинские беженцы завезли в страны Евросоюза «неубиваемые» штаммы бактерий

Предполагается, что наличие устойчивых к антибиотикам бактерий в организме беженцев обусловлено особенностями лечения заболеваний украинскими врачами. Эксперты утверждают, что они назначают антибиотики даже в легких случаях заболевания, что делает такие средства менее эффективными.