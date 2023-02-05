Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Венгерские ученые объяснили, почему дети и взрослые по-разному воспринимают время

Общество
Венгерские ученые объяснили, почему дети и взрослые по-разному воспринимают время

Взрослые и дети по-разному воспринимают время. Ученые из Университета Этвоша Лорана в Венгрии объяснили, почему так происходит.

Исследователи провели эксперимент с участием 138 человек. Их разделили на три группы: дошкольников (4-5 лет), школьников (9-10 лет) и взрослых (18 лет и старше).

Затем добровольцам показали два одинаковых по длительности мультфильма: в одном полицейский ловил преступника, а в другом шесть человек плыли на лодке. То есть первый был насыщен событиями, а второй казался более спокойный.

В конце участников эксперимента спросили, какой из мультфильмов был длиннее. Почти все дошкольники заявили, что про полицейского. А вот среди школьников и взрослых преобладало мнение, что длиннее было видео про греблю.

Эксперты сделали вывод: детям кажется более продолжительным то, про что они могут много чего рассказать. Знакомство с абсолютным временем у них происходит примерно в семь лет, а в школьном возрасте такое понятие времени закрепляется.
дети взрослые время восприятие ученые
Военкоры ФАН
Лучшие в аду