Венгерские ученые объяснили, почему дети и взрослые по-разному воспринимают время

Взрослые и дети по-разному воспринимают время. Ученые из Университета Этвоша Лорана в Венгрии объяснили, почему так происходит.
Исследователи провели эксперимент с участием 138 человек. Их разделили на три группы: дошкольников (4-5 лет), школьников (9-10 лет) и взрослых (18 лет и старше).
Затем добровольцам показали два одинаковых по длительности мультфильма: в одном полицейский ловил преступника, а в другом шесть человек плыли на лодке. То есть первый был насыщен событиями, а второй казался более спокойный.
В конце участников эксперимента спросили, какой из мультфильмов был длиннее. Почти все дошкольники заявили, что про полицейского. А вот среди школьников и взрослых преобладало мнение, что длиннее было видео про греблю.
Эксперты сделали вывод: детям кажется более продолжительным то, про что они могут много чего рассказать. Знакомство с абсолютным временем у них происходит примерно в семь лет, а в школьном возрасте такое понятие времени закрепляется.