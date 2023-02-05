Bloomberg исключил вероятность резкого сокращения потребления нефти

Речь идет об анализе Net Zero компании BP, где сказано, что к 2050 году мир на 80% откажется от нефтяной зависимости. Из 98 млн баррелей в день, потребляемых сегодня, останется якобы только 21 млн баррелей. К 2025 году, согласно данным BP, глобальное потребление снизится на 4 млн баррелей в сутки.