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Bloomberg исключил вероятность резкого сокращения потребления нефти

Экономика
Bloomberg исключил вероятность резкого сокращения потребления нефти

Западные страны не смогут резко отказаться от нефти в ближайшие десять лет, считает колумнист Bloomberg Хавьер Блас.

Речь идет об анализе Net Zero компании BP, где сказано, что к 2050 году мир на 80% откажется от нефтяной зависимости. Из 98 млн баррелей в день, потребляемых сегодня, останется якобы только 21 млн баррелей. К 2025 году, согласно данным BP, глобальное потребление снизится на 4 млн баррелей в сутки.

Блас не согласен с таким анализом. Даже наоборот — в ближайшие несколько лет спрос на нефть увеличится еще больше, уверен он.
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