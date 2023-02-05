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Участники группы Dabro пожелали всем девушкам найти классных парней

Общество
Участники группы Dabro пожелали всем девушкам найти классных парней

Музыкальная группа из Казани, состоящая из двух братьев — Ивана и Михаила Засидкевичей под названием Dabro пожелала зрительницам Золотого Граммофона и всем девушкам отыскать себе классных парней.

Братья Засидеквичи оба являются не только продюсерами группы, но и авторами всех своих композиций. Отмечается, что большую популярность музыкальному коллективу принесла песня «Юность», которая вышла в 2019 году.

Ранее певец Ваня Дмитриенко был замечен в объятиях незнакомой девушки перед началом Золотого Граммофона. Однако в Сети ходят слухи, что музыкант состоит в романтических отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой.
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