Участники группы Dabro пожелали всем девушкам найти классных парней

Музыкальная группа из Казани, состоящая из двух братьев — Ивана и Михаила Засидкевичей под названием Dabro пожелала зрительницам Золотого Граммофона и всем девушкам отыскать себе классных парней.
Братья Засидеквичи оба являются не только продюсерами группы, но и авторами всех своих композиций. Отмечается, что большую популярность музыкальному коллективу принесла песня «Юность», которая вышла в 2019 году.
Ранее певец Ваня Дмитриенко был замечен в объятиях незнакомой девушки перед началом Золотого Граммофона. Однако в Сети ходят слухи, что музыкант состоит в романтических отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой.