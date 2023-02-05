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В Кузбассе двое детей и двое взрослых погибли при столкновении легковушки с фурой

Происшествия
В Кузбассе двое детей и двое взрослых погибли при столкновении легковушки с фурой

Сразу четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Кемеровской области. Об этом сообщили в воскресенье в региональном управлении полиции.

По данным стражей порядка, все произошло в Топкинском муниципальном округе. Участниками аварии стали Volkswagen и грузовик Hino. Водитель немецкого авто потерял управление из-за дикого животного, которое внезапно выскочило на трассу. В результате легковушка столкнулась с фурой. Погибли водитель и три пассажира Volkswagen, двое из которых — несовершеннолетние. Полиция начала проверку.
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